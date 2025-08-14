Переговорщик (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Талантливый психолог и переговорщик вновь сталкивается с человеком, сломавшим ему жизнь. Остросюжетный детектив «Переговорщик» — сериал от создателей «Хрустального» о человеке, которому пришлось вновь столкнуться с главным страхом.
Никто не знает людей лучше, чем Александр Максимов — психолог, работавший переговорщиком в ФСБ. Но даже он может ошибаться. Девять лет назад, во время операции по обезвреживанию террористов, Максимов потерял контроль над ситуацией, и погибло множество людей, в том числе и его дочь. Семья Александра оказывается разрушена, и с тех пор он живет один вместе с собакой, работая в колл-центре, оказывающем экстренную психологическую помощь. Но вот однажды Максимов случайно попадает в эпицентр ограбления банка, и ему удается предотвратить штурм. С этого момента Александру начинают поручать сложные дела, требующие глубокого понимания человеческого характера. Максимов также понимает, что виновник главной трагедии его жизни не погиб во время взрыва — более того, он вновь начал играть с Александром в опасную игру.
Удастся ли герою обезвредить своего главного врага, расскажет сериал «Переговорщик».
- НЭРежиссёр
Нурбек
Эген
- Актёр
Кирилл
Пирогов
- Актёр
Владимир
Мишуков
- Актриса
Лянка
Грыу
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Актёр
Виталий
Коваленко
- ПНАктёр
Пётр
Натаров
- ИШАктёр
Иван
Шибанов
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- Актёр
Борис
Дейков
- ВВАктёр
Владимир
Виноградов
- АААктёр
Анатолий
Анциферов
- АПАктёр
Антон
Пахомов
- НМАктёр
Николай
Мачульский
- АКАктёр
Алексей
Кирсанов
- ЕПАктёр
Евгений
Писарев
- Сценарист
Олег
Маловичко
- СКСценарист
Сергей
Калужанов
- ЮИСценарист
Юлия
Идлис
- ИППродюсер
Ирина
Прохорова
- Продюсер
Игорь
Мишин
- Продюсер
Александр
Цекало
- ИСПродюсер
Иван
Самохвалов
- МФПродюсер
Максим
Филатов
- НБПродюсер
Настя
Баташова
- ДИПродюсер
Данила
Ипполитов
- ИЩПродюсер
Ирина
Щербович-Вечер
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- ЕАХудожница
Екатерина
Агуреева
- ЕБМонтажёр
Екатерина
Бересневич
- ГВОператор
Глеб
Вавилов
- СККомпозитор
Сергей
Каширин