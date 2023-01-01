Биография

Игорь Мишин — российский продюсер, предприниматель и медиаменеджер. Родился в Свердловске 30 апреля 1962 года. Мишин окончил Уральский государственный университет имени Горького, где получил диплом социолога. Параллельно с учебой он работал на электромеханическом заводе. В 1990-х годах будущий кинодеятель начал выстраивать медийную карьеру, основав телекомпанию «Четвертый канал». В будущем Игорь занял должность генерального директора канала ТНТ, а затем — «Амедиа». Дебютным продюсерским проектом Игоря Мишина стал фильм «Овсянки» 2010 года. В это же время кинодеятель приложил руку к созданию танцевального шоу «Танцы» на ТНТ и «Где логика?» с ведущим Азаматом Мусагалиевым. Также за плечами Мишина такие сериалы, как «Полицейский с Рублевки», «Остров», а также фильмы «Девятаев», «Оторви и выбрось» и другие.