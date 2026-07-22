Жека Рассел
Wink
Сериалы
Жека Рассел
2025, Жека Рассел 1 сезон
Комедия, Фэнтези16+

Контент станет доступным 06.08.2026

Жека Рассел (сериал, 2025) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Стеснительный бухгалтер влюбляется в коллегу и не может сделать первый шаг. Но колдовство начальницы превращает его в милого пса, который сразу покоряет сердце девушки. Волшебная комедия «Жека Рассел» — сериал с Эльдаром Калимулиным о том, к чему приводит нерешительность.

Бухгалтер Женя уже давно засматривается на менеджера по продажам Алису. Вот только набраться храбрости и признаться в своих чувствах он так и не смог, несмотря на настойчивую помощь лучшего друга. Однажды, оставшись после работы в офисе, Женя пробирается в офис Алисы, надеясь побольше узнать о ее увлечениях. Вместо этого он застает там начальницу, которая готовит зловещий ритуал. Колдунья обещает исполнить одно его желание. Больше всего Женя хочет завоевать любовь Алисы, однако последствия заклинания оказываются неожиданными: Женя обнаруживает себя в теле собаки, которую подарили Алисе на день рождения.

Сумеет ли главный герой вернуть себе прежний облик, вы узнаете, если будете смотреть «Жека Рассел» (2025) на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Фэнтези

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Жека Рассел»