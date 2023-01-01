Биография

Виктория Агалакова — российская актриса. Родилась в Санкт-Петербурге 30 августа 1996 года. Родители Виктории обнаружили в дочери актерский потенциал еще в раннем возрасте, поэтому отдали девочку в Санкт-Петербургский театр музкомедии, в котором она впоследствии работала. Обучаясь в гимназии, будущая кинодеятельница совмещала учебу с занятиями вокалом и хореографией. В кино Агалакова попала благодаря многочисленным кастингам, которые посещала после школы. Первым опытом Виктории Агалаковой в сфере кино стал сериал «Закон мышеловки» в 2007 году. Молодая актриса снималась во множестве ТВ-проектов, среди которых «Нулевой пациент», «Эпидемия», «Большая игра», «Великая», «Коса» и «Самка богомола».