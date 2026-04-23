Коса (сериал, 2021) смотреть онлайн

Запутанный российский детектив «Коса» о маньяке-эстете с Линдой Лапиньш и Александром Горбатовым.



Изувеченный труп девочки-подростка с цветком лилии обнаруживают на Куршской косе. Тогда за непростое дело берется следовательница Ева Кайдас. Она замечает, что произошедшее напоминает стиль преступника, орудовавшего в этом районе 20 лет назад и прозванного Жнецом за использование косы в качестве орудия убийства. Пытаясь во всем разобраться, Ева знакомится с журналистом Романом Рахмановым, который недавно вернулся в город ради свежего материала о маньяке и, кажется, знает о происходящем намного больше, чем говорит. Объединив усилия, они попробуют разобраться в происходящем кошмаре.



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