Биография

Александр Цекало — продюсер, актер, сценарист и ведущий. Лауреат премий ТЭФИ, «Золотой орел». Родился в Киеве 22 марта 1961 года. Еще в школе начал проявлять творческие способности, основав группу «Оно». Получив аттестат, поступил в промышленный институт, вместе с этим работал слесарем-наладчиком. В 1979 году создал квартет «Шляпа» и попал сразу на второй курс циркового училища. Служил в эстрадном театре «Шарж», Одесской областной филармонии. Известность пришла к нему в составе кабаре-дуэта «Академия». После распада группы занялся продюсированием, под его началом вышли мюзиклы «Норд-ост», «12 стульев». Также прославился как шоумен, вел передачи «Две звезды», «Прожекторперисхилтон», «Большая разница». Занимал пост генпродюсера СТС. Сегодня в фильмографии Александра Цекало — более 130 работ. В качестве актера его можно увидеть в картинах «Zолушка», «Моя прекрасная няня», «Ландыш серебристый». Также продюсировал сериалы «Метод», «6 кадров», «Мажор», комедии «О чем еще говорят мужчины», «День радио».