Александр Цекало
- Карьера
- Актёр, Сценарист, Продюсер
- Дата рождения
- 22 марта 1961 г. (64 года)
Биография
Александр Цекало — продюсер, актер, сценарист и ведущий. Лауреат премий ТЭФИ, «Золотой орел». Родился в Киеве 22 марта 1961 года. Еще в школе начал проявлять творческие способности, основав группу «Оно». Получив аттестат, поступил в промышленный институт, вместе с этим работал слесарем-наладчиком. В 1979 году создал квартет «Шляпа» и попал сразу на второй курс циркового училища. Служил в эстрадном театре «Шарж», Одесской областной филармонии. Известность пришла к нему в составе кабаре-дуэта «Академия». После распада группы занялся продюсированием, под его началом вышли мюзиклы «Норд-ост», «12 стульев». Также прославился как шоумен, вел передачи «Две звезды», «Прожекторперисхилтон», «Большая разница». Занимал пост генпродюсера СТС. Сегодня в фильмографии Александра Цекало — более 130 работ. В качестве актера его можно увидеть в картинах «Zолушка», «Моя прекрасная няня», «Ландыш серебристый». Также продюсировал сериалы «Метод», «6 кадров», «Мажор», комедии «О чем еще говорят мужчины», «День радио».
Фильмография
Сценарист
- 8.7
Пищеблок2021
- 8.7
Бендер: Начало2021, 93 минБесплатно
- 8.5
Бендер: Золото империи2021, 83 минБесплатно
- 8.9
Бендер: Последняя афера2021, 96 минБесплатно
- 9.0
Проект «Анна Николаевна»2020
- 7.7
Просто представь, что мы знаем2020
- 8.8
Шерлок в России2019
- 9.3
Заступники2018
- 8.6
Про Веру2017
- 8.7
Секретарша2017
- 9.0
Троцкий2017
- 8.7
Дом фарфора2016
- 8.5
Sпарта2016
- 8.9
Фарца2015
- 8.2
Переводчик2015, 66 мин
- 8.6
Саранча2015
- 8.8
Лучше не бывает2015
- 8.4
Саранча2013, 118 мин
- 9.1
О чем еще говорят мужчины2011, 94 мин
- 9.3
О чем говорят мужчины2010, 92 мин