Шерлок в России
Wink
Сериалы
Шерлок в России

Шерлок в России (сериал, 2019) смотреть онлайн

8.82019, Шерлок в России 1 сезон
Детективы, Криминал18+
Серия в подписке «START»

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Максим Матвеев в роли Шерлока Холмса разыскивает Джека-потрошителя на улицах Петербурга – от сценариста «Бендер: Начало» и режиссера «Алиби». После того как верный друг Шерлока Холмса Ватсон чуть не погибает от руки печально известного убийцы Джека-потрошителя, знаменитый сыщик клянется поймать злодея. Определив, что маньяк родился в Российской империи и сбежал в Петербург, Холмс отправляется по его следу. В чужой стране ему уже не так просто полагаться на свой излюбленный дедуктивный метод, но на помощь ему приходит доктор Карцев, ставший его напарником в расследовании.

Все сезоны сериала Шерлок в России смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок в России»

Всё