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Шерлок в России
Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок в России»

Актёры и съёмочная группа сериала «Шерлок в России»

Режиссёры

Нурбек Эген

Нурбек Эген

Режиссёр

Актёры

Максим Матвеев

Максим Матвеев

АктёрШерлок Холмс
Владимир Мишуков

Владимир Мишуков

Актёрдоктор Илья Филимонович Карцев
Ирина Старшенбаум

Ирина Старшенбаум

АктрисаСофья Касаткина
Павел Майков

Павел Майков

АктёрЛавр Сидорович Трудный
Евгений Дятлов

Евгений Дятлов

АктёрКобылин
Константин Богомолов

Константин Богомолов

АктёрПетр Порфирьевич Знаменский
Константин Юшкевич

Константин Юшкевич

АктёрБахметьев
Дмитрий Ломакин

Дмитрий Ломакин

АктёрЦаревич Георгий
Виктор Цекало

Виктор Цекало

АктёрМогилев
Юрий Уткин

Юрий Уткин

АктёрКорней Инжеватов

Сценаристы

Олег Маловичко

Олег Маловичко

Сценарист
Александр Шабуров

Александр Шабуров

Сценарист

Продюсеры

Александр Цекало

Александр Цекало

Продюсер
Эдуард Илоян

Эдуард Илоян

Продюсер
Денис Жалинский

Денис Жалинский

Продюсер
Ирина Сосновая

Ирина Сосновая

Продюсер

Художники

Анна Козлова

Анна Козлова

Художница
Александр Ремизов

Александр Ремизов

Художник
Виктория Игумнова

Виктория Игумнова

Художница

Монтажёры

Алексей Волнов

Алексей Волнов

Монтажёр

Операторы

Николай Богачёв

Николай Богачёв

Оператор

Композиторы

Райан Оттер

Райан Оттер

Композитор