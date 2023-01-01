WinkСериалыШерлок в РоссииАктёры и съёмочная группа сериала «Шерлок в России»
Актёры и съ�ёмочная группа сериала «Шерлок в России»
Режиссёры
Актёры
АктёрШерлок Холмс
Максим Матвеев
Актёр�доктор Илья Филимонович Карцев
Владимир Мишуков
АктрисаСофья Касаткина
Ирина Старшенбаум
АктёрЛавр Сидорович Трудный
Павел Майков
АктёрКобылин
Евгений Дятлов
АктёрПетр Порфирьевич Знаменский
Константин Богомолов
АктёрБахметьев
Константин Юшкевич
АктёрЦаревич Георгий
Дмитрий Ломакин
АктёрМогилев
Виктор Цекало
АктёрКорней Инжеватов