Владимир Мишуков
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 11 июня 1969 г. (55 лет)
Биография
Владимир Мишуков — российский актер театра и кино, а также фотограф, обладатель Царскосельской художественной премии за вклад в развитие российской культуры и искусства. Родился в Москве 11 июня 1969 года. В 1995 году Владимир окончил ГИТИС. Его кинокарьера началась в 1997 году с эпизодических ролей. Первую заметную роль актер получил в картине «Дочь» в 2012 году. Владимир Мишуков известен зрителю по таким проектам, как драма «Зимний путь», биографический сериал «Петр Лещенко. Всё, что было…», сериалы «Красные браслеты», «Преступление», «Неопалимая купина», «Алжир», «Доктор Преображенский», «Содержанки», «Пропавшая», «Переговорщик». В его фильмографии также есть полнометражные киноленты — «Яна+Янко», мелодрама «Слоны могут играть в футбол», фантастическая драма «Фея», драма «Простой карандаш», комедия «Хэппи-энд». В 2024 году Владимир Мишуков исполнил роль Порфирия Петровича в сериале «Преступление и наказание», где действие романа Ф. М. Достоевского переносится в наши дни.
Фильмография
Актёр
- 7.5
Пропавшая (2021)2021
- 8.3
Хватит!2020
- 9.0
Хэппи-энд2020, 100 мин
- 8.8
Шерлок в России2019
- 8.8
Содержанки2019
- 8.6
Любовницы2019, 93 мин
- 6.7
Слоны могут играть в футбол2018, 105 минБесплатно
- 8.4
Бежать нельзя погибнуть2015Бесплатно
- 5.8
Гость2015, 99 минБесплатно
- 8.4
Бариста2015Бесплатно
- 8.2
Жизненные обстоятельства2014Бесплатно