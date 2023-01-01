Биография

Владимир Мишуков — российский актер театра и кино, а также фотограф, обладатель Царскосельской художественной премии за вклад в развитие российской культуры и искусства. Родился в Москве 11 июня 1969 года. В 1995 году Владимир окончил ГИТИС. Его кинокарьера началась в 1997 году с эпизодических ролей. Первую заметную роль актер получил в картине «Дочь» в 2012 году. Владимир Мишуков известен зрителю по таким проектам, как драма «Зимний путь», биографический сериал «Петр Лещенко. Всё, что было…», сериалы «Красные браслеты», «Преступление», «Неопалимая купина», «Алжир», «Доктор Преображенский», «Содержанки», «Пропавшая», «Переговорщик». В его фильмографии также есть полнометражные киноленты — «Яна+Янко», мелодрама «Слоны могут играть в футбол», фантастическая драма «Фея», драма «Простой карандаш», комедия «Хэппи-энд». В 2024 году Владимир Мишуков исполнил роль Порфирия Петровича в сериале «Преступление и наказание», где действие романа Ф. М. Достоевского переносится в наши дни.