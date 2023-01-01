Наследие
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Наследие

Наследие (сериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Наследие 1 сезон
Драма, Криминал12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

История русской балерины, потерявшей в одной из «горячих точек» 90-х ребенка. Ей принадлежит огромное наследство за рубежом, о котором балерина не подозревает. Бывший сотрудник спецслужб, нанятый преступниками, с целью похитить у балерины наследство, неожиданно обнаруживает, что ее дочь жива. А самого преступника связывают с балериной драматические события в прошлом...

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Наследие»