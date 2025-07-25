Наследие (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

История русской балерины, потерявшей в одной из «горячих точек» 90-х ребенка. Ей принадлежит огромное наследство за рубежом, о котором балерина не подозревает. Бывший сотрудник спецслужб, нанятый преступниками, с целью похитить у балерины наследство, неожиданно обнаруживает, что ее дочь жива. А самого преступника связывают с балериной драматические события в прошлом...

