Биография

Александр Ратников – актер российского театра и кино. До 2011 года был известен под фамилией Скотников. Сыграл в нескольких известных сериалах, получил широкую известность после съемок в русской версии ситкома «Как я встретил вашу маму». Александр родился в Москве, с детства увлекался спортом. Родители Александра Ратникова мечтали, что сын станет профессиональным футболистом, и он подавал надежды, играя в московском клубе «Динамо», но потом его страстью стала музыка. Во время учебы в выпускном классе юноша поступает на вокальное отделение ГМУ им. Гнесиных. После окончания училища Ратников всерьез задумался об актерской карьере и поступил в Школу-студию МХАТ на курс Каменьковича, который закончил в 2004 году. В это же время он снялся в короткометражной ленте «Увольнение», которая не принесла ему особой популярности. Спустя два года Александра принимают в труппу Театра Олега Табакова, где он сыграл несколько достойных ролей в спектаклях «Псих», «Потомок», «Старый квартал», «Бег», «Воскресение. Супер», «Солдатики» и еще в нескольких постановках. С 2004 года снимается в кино в различных жанрах. Известен по русскому ситкому «Как я встретил вашу маму», сериалам «Мамочки», «Отчаянный домохозяин», «Капитанша», «Безопасность».