Околофутбола (Фильм, 2013 год) смотреть онлайн
Сюжет
На что готовы фанаты, чтобы поддержать любимую команду? Криминальная драма о закулисье болельщиков-хулиганов от режиссера «Хироманта» и «Убойной силы» со звездами спортивной комедии «Хулиганстеры».
Четырех футбольных фанатов, Мажора, Тичера, Ярого и Бритву, объединяет страсть к спортивному клубу «Спартак». В обычной жизни это совершенно непохожие друг на друга люди — продюсер, кандидат наук в области истории, диджей и автослесарь, — однако каждый вечер они собираются вместе, чтобы стать одной «фирмой», готовой убить за любимую команду. Группировка хулиганов видит смыслом жизни драку с другими болельщиками. Сопротивление органам власти — норма, а насилие и зверства — образ жизни тех, кто находится «околофутбола». Однако придет время, когда агрессия и жестокость станет обходиться хулиганам слишком дорого.
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Информация
Рейтинг
- АБРежиссёр
Антон
Борматов
- Актёр
Александр
Ратников
- Актёр
Иван
Фоминов
- Актёр
Григорий
Иванец
- ПЕАктёр
Павел
Ерлыков
- ДМАктриса
Дарья
Мингазетдинова
- ЮМАктриса
Юлия
Маньковская
- ЕБАктёр
Евгений
Березин
- НКАктёр
Никита
Кукушкин
- Актёр
Сергей
Шнырев
- МБАктёр
Максим
Белбородов
- ДЛСценарист
Дмитрий
Лемешев
- ИМСценарист
Иван
Медведев
- АГСценарист
Алексей
Горбунов
- ЕССценарист
Евгений
Селеменев
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ДЛПродюсер
Денис
Лось
- НРПродюсер
Николай
Романюк
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- ИЩХудожник
Иван
Щетинин
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- АТМонтажёр
Анатолий
Тимофеев
- ОПМонтажёр
Ольга
Прошкина
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- АЗКомпозитор
Антон
Завьялов
- КГКомпозитор
Кирилл
Горохов