Околофутбола (Фильм, 2013 год) смотреть онлайн

Сюжет

На что готовы фанаты, чтобы поддержать любимую команду? Криминальная драма о закулисье болельщиков-хулиганов от режиссера «Хироманта» и «Убойной силы» со звездами спортивной комедии «Хулиганстеры».



Четырех футбольных фанатов, Мажора, Тичера, Ярого и Бритву, объединяет страсть к спортивному клубу «Спартак». В обычной жизни это совершенно непохожие друг на друга люди — продюсер, кандидат наук в области истории, диджей и автослесарь, — однако каждый вечер они собираются вместе, чтобы стать одной «фирмой», готовой убить за любимую команду. Группировка хулиганов видит смыслом жизни драку с другими болельщиками. Сопротивление органам власти — норма, а насилие и зверства — образ жизни тех, кто находится «околофутбола». Однако придет время, когда агрессия и жестокость станет обходиться хулиганам слишком дорого.



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