Биография

Игорь Гринякин — актер кино, режиссер, оператор, сценарист. Обладатель премии «ТЭФИ», трех премий «Золотой орел». Талантливый кинематографист родился в 1981 году в Белгороде. Юноша увлекался видеосъемкой, поэтому после окончания школы решил освоить профессию кинооператора. Изучал операторское искусство во ВГИКе. Свой первый фильм Игорь Гринякин начал снимать в качестве второго оператора в 2002 году. Это была лента под названием «Связной», которую планировал выпустить Сергей Бодров, однако работа над картиной была остановлена после трагической гибели режиссера. Дальнейший путь в кинематографе он продолжил в ленте «Бумер». Эпизодическую роль Игорь Гринякин исполнил в этой картине, когда работал на съемочной площадке вторым оператором. Его лучшими фильмами, в которых критики высоко оценили операторскую работу, стали ленты «Адмиралъ», «Олимпус Инферно», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Территория», «Викинг», «Движение вверх». В роли режиссера, сценариста и продюсера Гринякин выступил при создании фильма «День победы» в 2012 году, а в 2018-ом он стал режиссером картины «Каждому свое».