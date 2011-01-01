Высоцкий. Спасибо, что живой (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Действие фильма разворачивается в 1979 году, когда на одном из концертов Высоцкому становится плохо с сердцем. Он переживает клиническую смерть.



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