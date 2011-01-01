Высоцкий. Спасибо, что живой
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Высоцкий. Спасибо, что живой

Высоцкий. Спасибо, что живой (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.12011, Высоцкий. Спасибо, что живой
Драмы126 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»

Сюжет

Действие фильма разворачивается в 1979 году, когда на одном из концертов Высоцкому становится плохо с сердцем. Он переживает клиническую смерть.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

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