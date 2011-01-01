Высоцкий. Спасибо, что живой (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.12011, Высоцкий. Спасибо, что живой
Драмы126 мин18+
Фильм в подписке «КиноVIP + viju»
Сюжет
Действие фильма разворачивается в 1979 году, когда на одном из концертов Высоцкому становится плохо с сердцем. Он переживает клиническую смерть.
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.4 IMDb
- Режиссёр
Пётр
Буслов
- Актёр
Сергей
Безруков
- Актриса
Оксана
Акиньшина
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Андрей
Панин
- Актёр
Максим
Леонидов
- Актёр
Владимир
Ильин
- Актёр
Иван
Ургант
- Актёр
Дмитрий
Астрахан
- Актриса
Анна
Ардова
- ФФАктёр
Фуркат
Файзиев
- НВСценарист
Никита
Высоцкий
- Продюсер
Анатолий
Максимов
- Продюсер
Константин
Эрнст
- НВПродюсер
Никита
Высоцкий
- НППродюсер
Николай
Попов
- НВАктёр дубляжа
Никита
Высоцкий
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- АДХудожник
Андрей
Диденко
- АЖХудожник
Андрей
Желудков
- АПХудожник
Александр
Плюта
- АТХудожник
Александр
Трещинский
- ИЛМонтажёр
Илья
Лебедев
- ИГОператор
Игорь
Гринякин
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов