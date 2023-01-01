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Фильмы
Высоцкий. Спасибо, что живой
Актёры и съёмочная группа фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Актёры и съёмочная группа фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»

Режиссёры

Пётр Буслов

Пётр Буслов

Режиссёр

Актёры

Сергей Безруков

Сергей Безруков

АктёрВладимир Высоцкий / Юра
Оксана Акиньшина

Оксана Акиньшина

АктрисаТаня
Андрей Смоляков

Андрей Смоляков

АктёрВиктор Михайлович Бехтеев
Андрей Панин

Андрей Панин

АктёрАнатолий Нефёдов
Максим Леонидов

Максим Леонидов

АктёрПаша
Владимир Ильин

Владимир Ильин

Актёрполковник КГБ из Москвы
Иван Ургант

Иван Ургант

АктёрСева Кулагин
Дмитрий Астрахан

Дмитрий Астрахан

АктёрЛеонид
Анна Ардова

Анна Ардова

Актрисадиректор Дома культуры
Фуркат Файзиев

Фуркат Файзиев

Актёр

Сценаристы

Никита Высоцкий

Никита Высоцкий

Сценарист

Продюсеры

Анатолий Ма�ксимов

Анатолий Максимов

Продюсер
Константин Эрнст

Константин Эрнст

Продюсер
Никита Высоцкий

Никита Высоцкий

Продюсер
Николай Попов

Николай Попов

Продюсер

Актёры дубляжа

Никита Высоцкий

Никита Высоцкий

Актёр дубляжа

Художники

Екатерина Шапкайц

Екатерина Шапкайц

Художница
Андрей Диденко

Андрей Диденко

Художник
Андрей Желудков

Андрей Желудков

Художник
Александр Плюта

Александр Плюта

Художник
Александр Трещинский

Александр Трещинский

Художник

Монтажёры

Илья Лебедев

Илья Лебедев

Монтажёр

Операторы

Игорь Гринякин

Игорь Гринякин

Оператор

Композиторы

Руслан Муратов

Руслан Муратов

Композитор