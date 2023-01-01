WinkФильмыВысоцкий. Спасибо, что живойАктёры и съёмочная группа фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Актёры и съёмочная группа фильма «Высоцкий. Спасибо, что живой»
Режиссёры
Актёры
АктёрВладимир Высоцкий / Юра
Сергей Безруков
АктрисаТаня
Оксана Акиньшина
АктёрВиктор Михайлович Бехтеев
Андрей Смоляков
АктёрАнатолий Нефёдов
Андрей Панин
АктёрПаша
Максим Леонидов
Актёрполковник КГБ из Москвы
Владимир Ильин
АктёрСева Кулагин
Иван Ургант
АктёрЛеонид
Дмитрий Астрахан
Актрисадиректор Дома культуры
Анна Ардова
Актёр