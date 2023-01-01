Константин Эрнст
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 6 февраля 1961 г. (64 года)
Биография
Константин Эрнст — режиссер, телеведущий, продюсер, сценарист. Руководитель Первого канала. Обладатель престижных наград ТЭФИ, «Эмми». Победитель премии русскоязычной версии GQ «Человек года 2014». Родился в Москве 6 февраля 1961 года. Кинодеятель получил научное образование в области зооинженерии и биологии. В 1986 он году получил степень кандидата биологических наук. Телевизионный путь Эрнста начался с роли ведущего передачи «Взгляд» в 1988 году и продолжился «Матадором» в 1991 году. С 1995 года Константин — генеральный продюсер канала ОРТ, сейчас известного как Первый канал. Популярные фильмы Константина Эрнста, которые он продюсировал: «Ночной дозор», «Блокпост», «Турецкий гамбит», «Моя любовь», «Анна Каренина». Также Эрнст брал на себя продюсирование «Евровидения-2009» и церемоний Олимпийских игр в 2014 году.
Фильмография
Продюсер
- 8.1
Воздух2023, 151 мин
- 9.4
Вызов2023, 163 мин
- 8.3
Давай разведемся!2019, 92 мин
- 9.0
Троцкий2017
- 8.6
Саранча2015
- 8.4
Саранча2013, 118 мин
- 8.5
Ку! Кин-дза-дза2012, 92 мин
- 9.1
Высоцкий. Спасибо, что живой2011, 126 мин
- 8.9
Край2010, 118 минБесплатно
- 9.1
Адмиралъ2008, 119 мин
- 9.2
Про Федота стрельца, удалого молодца2008, 73 мин
- 9.5
В августе 44-го2001, 105 минБесплатно