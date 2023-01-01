Биография

Константин Эрнст — режиссер, телеведущий, продюсер, сценарист. Руководитель Первого канала. Обладатель престижных наград ТЭФИ, «Эмми». Победитель премии русскоязычной версии GQ «Человек года 2014». Родился в Москве 6 февраля 1961 года. Кинодеятель получил научное образование в области зооинженерии и биологии. В 1986 он году получил степень кандидата биологических наук. Телевизионный путь Эрнста начался с роли ведущего передачи «Взгляд» в 1988 году и продолжился «Матадором» в 1991 году. С 1995 года Константин — генеральный продюсер канала ОРТ, сейчас известного как Первый канал. Популярные фильмы Константина Эрнста, которые он продюсировал: «Ночной дозор», «Блокпост», «Турецкий гамбит», «Моя любовь», «Анна Каренина». Также Эрнст брал на себя продюсирование «Евровидения-2009» и церемоний Олимпийских игр в 2014 году.