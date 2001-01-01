В августе 44-го
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В августе 44-го

В августе 44-го (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно

9.52001, В августе 44-го
Боевики, Триллеры105 мин18+

Сюжет

Военный детектив по роману Владимира Богомолова «Момент истины» с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Юрием Колокольниковым. Август, 1944. Советская разведка перехватывает вражеские радиосигналы на территории освобожденной Белоруссии. Найти и обезвредить лазутчиков поручают опергруппе СМЕРШ во главе с капитаном Павлом Алехиным. С помощью разработанного им метода контрразведчики будут пытаться выйти на след противников, попутно отбиваясь от подпольщиков, диверсантов, бандитов и антисоветчиков, обитающих в белорусских лесах. Справится ли команда Алехина с миссией, расскажет фильм «В августе 44-го» 2001 года — на Wink остросюжетный военный детектив можно смотреть онлайн.

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Рейтинг

8.1 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «В августе 44-го»

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