В августе 44-го (фильм, 2001) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Военный детектив по роману Владимира Богомолова «Момент истины» с Евгением Мироновым, Владиславом Галкиным и Юрием Колокольниковым. Август, 1944. Советская разведка перехватывает вражеские радиосигналы на территории освобожденной Белоруссии. Найти и обезвредить лазутчиков поручают опергруппе СМЕРШ во главе с капитаном Павлом Алехиным. С помощью разработанного им метода контрразведчики будут пытаться выйти на след противников, попутно отбиваясь от подпольщиков, диверсантов, бандитов и антисоветчиков, обитающих в белорусских лесах. Справится ли команда Алехина с миссией, расскажет фильм «В августе 44-го» 2001 года — на Wink остросюжетный военный детектив можно смотреть онлайн.
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Информация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Михаил
Пташук
- Актёр
Евгений
Миронов
- Актёр
Владислав
Галкин
- Актёр
Юрий
Колокольников
- БТАктриса
Беата
Тышкевич
- Актёр
Алексей
Петренко
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- РЧАктёр
Рамаз
Чхиквадзе
- Актёр
Александр
Балуев
- Актёр
Ярослав
Бойко
- АПАктёр
Анджей
Печиньски
- ВСПродюсер
Владимир
Семаго
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ЛГПродюсер
Лариса
Гори
- НКМонтажёр
Наталья
Кучеренко
- ВСОператор
Владимир
Спорышков
- АГКомпозитор
Александр
Градский