Александр Балуев
- Карьера
- Режиссёр, Актёр, Сценарист, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 6 декабря 1958 г. (66 лет)
Биография
Александр Балуев — театральный и киноактер СССР и России, актер дубляжа. В 1995 году получил «Приз за лучшую роль» на кинофестивале «Кинотавр». За «Лучшую роль второго плана» удостоен престижной кинопремии «Ника». Родился в Москве 6 декабря 1958 года. После школы пытался поступить в театральный вуз. Год проработал на «Мосфильме» помощником осветителя. В это время занимался в театральной студии. Со второй попытки поступил в МХАТ. Сразу после окончания его приняли в труппу столичного театра. На театральной сцене Александр Балуев сыграл порядка 30 ролей. Популярность в кино к актеру пришла после съемок в картине «Мусульманин» 1995 года. После этого он снялся в кинолентах «Кризис среднего возраста», «В августе 44-го…», «Олигарх» и других. В это время он также снимался в зарубежных кинолентах, исполняя роль русского военного. Актер стал узнаваемым после его появления в телесериале «Спецназ». Александра часто можно увидеть в документальных фильмах.
Фильмография
Режиссёр
Актёр
- 8.3
Беспринципные в деревне2023, 86 мин
- 9.4
Вызов2023, 163 мин
- 9.3
Святитель2022, 54 минБесплатно
- 7.3
Отель2021, 74 минБесплатно
- 8.6
На Луне2019, 96 мин
- 8.3
Француз2019, 123 мин
- 7.8
Три сестры2017, 123 минБесплатно
- 9.0
Воин2015, 87 минБесплатно
- 8.8
16122007, 143 мин
- 7.4
Изгнание2007, 150 мин
- 8.9
Олигарх2002, 122 мин
- 9.4
Нина2001
- 9.5
В августе 44-го2001, 105 минБесплатно
- 9.1
Егорка1984, 66 минБесплатно