Биография

Александр Балуев — театральный и киноактер СССР и России, актер дубляжа. В 1995 году получил «Приз за лучшую роль» на кинофестивале «Кинотавр». За «Лучшую роль второго плана» удостоен престижной кинопремии «Ника». Родился в Москве 6 декабря 1958 года. После школы пытался поступить в театральный вуз. Год проработал на «Мосфильме» помощником осветителя. В это время занимался в театральной студии. Со второй попытки поступил в МХАТ. Сразу после окончания его приняли в труппу столичного театра. На театральной сцене Александр Балуев сыграл порядка 30 ролей. Популярность в кино к актеру пришла после съемок в картине «Мусульманин» 1995 года. После этого он снялся в кинолентах «Кризис среднего возраста», «В августе 44-го…», «Олигарх» и других. В это время он также снимался в зарубежных кинолентах, исполняя роль русского военного. Актер стал узнаваемым после его появления в телесериале «Спецназ». Александра часто можно увидеть в документальных фильмах.