Благословите женщину
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Благословите женщину

Благословите женщину (фильм, 2003) смотреть онлайн

9.32003, Благословите женщину
Драмы115 мин12+

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Сюжет

Еe звали Вера, а его — Александр Иванович Ларичев. Она — белокурая красавица, он — командир Красной Армии, орденоносец. Ей нет еще и восемнадцати, а ему уже за тридцать. Она пока не знает, что такое любовь, а он уже успел развестись. Четко и быстро, по-военному, Александр делает предложение Верочке.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Благословите женщину»

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