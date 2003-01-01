Благословите женщину (фильм, 2003) смотреть онлайн
9.32003, Благословите женщину
Драмы115 мин12+
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Сюжет
Еe звали Вера, а его — Александр Иванович Ларичев. Она — белокурая красавица, он — командир Красной Армии, орденоносец. Ей нет еще и восемнадцати, а ему уже за тридцать. Она пока не знает, что такое любовь, а он уже успел развестись. Четко и быстро, по-военному, Александр делает предложение Верочке.
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Информация
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Александр
Балуев
- Актриса
Инна
Чурикова
- Актриса
Ирина
Купченко
- ОБАкт�риса
Ольга
Берёзкина
- Актёр
Александр
Михайлов
- МГАктёр
Максим
Галкин
- Актёр
Виталий
Хаев
- АКАктриса
Александра
Костенюк
- АКАктёр
Александр
Костенюк
- Сценарист
Станислав
Говорухин
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ИГСценарист
Ирина
Грекова
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- РХХудожница
Регина
Хомская
- Художница
Юлия
Макушина
- ВКМонтажёр
Вера
Круглова
- ЛАОператор
Ломер
Ахвледиани
- ЕДКомпозитор
Евгений
Дога