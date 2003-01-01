Благословите женщину (фильм, 2003) смотреть онлайн

Сюжет

Еe звали Вера, а его — Александр Иванович Ларичев. Она — белокурая красавица, он — командир Красной Армии, орденоносец. Ей нет еще и восемнадцати, а ему уже за тридцать. Она пока не знает, что такое любовь, а он уже успел развестись. Четко и быстро, по-военному, Александр делает предложение Верочке.



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