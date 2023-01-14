Биография

Инна Чурикова – популярная актриса российского кино и театра, многократный лауреат премий «Ника», «Золотой орел», «Золотая маска», «Триумф», призов фестиваля «Кинотавр», театральной премии «Хрустальная Турандот», приза Берлинского фестиваля «Серебряный медведь». Является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Будущая актриса родилась в городе Белебей (Башкирия). Мать Инны Чуриковой была агрохимиком, после развода с отцом девочки она несколько раз переезжала и решила обосноваться в Москве. Инна с детства представляла себя в роли героинь произведений, которые читала, и всегда мечтала стать актрисой. Окончив школу, она поступила в Щукинское театральное училище на курс Волкова и Цыганкова. В 1965 году молодая актриса получила красный диплом и устроилась в Московский ТЮЗ, где работала три года. Еще студенткой восходящая звезда снялась в сказке «Морозко», где сыграла Марфушеньку. Благодаря этой роли Инна Чурикова получила серебряную медаль Масарика от посла Чехии. Ее карьера начала стремительно развиваться, актриса получала приглашения на главные роли и снялась во многих известных фильмах, среди которых «Стряпуха», «Неуловимые мстители», «Тот самый Мюнхгаузен», «Ребро Адама», «Благословите женщину». Эти киноленты сделали актрису невероятно популярной. Театральную работу Чурикова тоже не оставила, с 1973 года она играла в театре «Ленком» и участвовала в антрепризных постановках.