Васса (сериал, 1982) смотреть онлайн

В этом доме детей с юных лет приучали всегда отчетливо говорить «мой»: мой пароход, мой дом, моя фабрика. Здесь считали деньги, нажитые чужим трудом, и за ночь спускали в карты целое состояние; здесь развратничали напропалую и втихомолку шпионили друг за другом; молились и совершали именем господа темные дела. Все было у Вассы – деньги, сила, власть, ум и хватка. Но не было у нее одного – будущего...

