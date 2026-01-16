Васса (сериал, 1982) смотреть онлайн
В этом доме детей с юных лет приучали всегда отчетливо говорить «мой»: мой пароход, мой дом, моя фабрика. Здесь считали деньги, нажитые чужим трудом, и за ночь спускали в карты целое состояние; здесь развратничали напропалую и втихомолку шпионили друг за другом; молились и совершали именем господа темные дела. Все было у Вассы – деньги, сила, власть, ум и хватка. Но не было у нее одного – будущего...
8.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- Режиссёр
Глеб
Панфилов
- Актриса
Инна
Чурикова
- НСАктёр
Николай
Скоробогатов
- Актриса
Валентина
Теличкина
- Актриса
Ольга
Машная
- Актриса
Яна
Поплавская
- ВЯАктриса
Валентина
Якунина
- ВМАктёр
Вадим
Медведев
- Актёр
Альберт
Филозов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- ИПАктёр
Иван
Панфилов
- ВСАктёр
Всеволод
Соболев
- ТСАктриса
Татьяна
Степанова
- ПГАктёр
Пётр
Гродницкий
- МГСценарист
Максим
Горький
- Сценарист
Глеб
Панфилов
- НДХудожник
Николай
Двигубский
- НИХудожница
Наталья
Иванова
- ЛКОператор
Леонид
Калашников
- ВБКомпозитор
Вадим
Биберган