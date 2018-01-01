Wink
Васса
Актёры и съёмочная группа сериала «Васса»

Актёры и съёмочная группа сериала «Васса»

Режиссёры

Глеб Панфилов

Режиссёр

Актёры

Инна Чурикова

Актриса
Николай Скоробогатов

Актёр
Валентина Теличкина

Актриса
Ольга Машная

Актриса
Яна Поплавская

Актриса
Валентина Якунина

Актриса
Вадим Медведев

Актёр
Альберт Филозов

Актёр
Татьяна Кравченко

Актриса
Иван Панфилов

Актёр
Всеволод Соболев

Актёр
Татьяна Степанова

Актриса
Пётр Гродницкий

Актёр

Сценаристы

Максим Горький

Maxim Gorky
Сценарист
Глеб Панфилов

Сценарист

Художники

Николай Двигубский

Художник
Наталья Иванова

Художница

Операторы

Леонид Калашников

Оператор

Композиторы

Вадим Биберган

Композитор