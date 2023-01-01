Биография

Ольга Машная – актриса советского и российского кино, заслуженная артистка РФ. Звездой кинематографа стала после съемок в популярном фильме «Гардемарины, вперед!». Будущая актриса родилась в Ленинграде, ее родители работали строителями. Отношения между ними были напряженными из-за пристрастия отца к спиртным напиткам. Девочке даже не хотелось идти домой после школы. В возрасте 12 лет произошла судьбоносная для нее встреча. Ассистент режиссера Эмилия Бельская увидела Ольгу на улице и пригласила ее поучаствовать в пробах. Свою первую роль Ольга Машная сыграла в фильме «Первые радости». После этой работы девушка решила связать свою жизнь с кинематографом. В 15 лет Ольга ушла от родителей к Бельской, а в 17 лет юная Ольга отправилась в Москву. Яркая внешность молодой девушки привлекла внимание режиссеров. Она снялась в картине «В начале игры», мелодраме «Все наоборот», драматических лентах «Слезы капали», «Васса». Затем поступила во ВГИК и окончила его в 1986 г. Дипломированная актриса продолжала свою успешную карьеру в кинематографе. Настоящую народную любовь и славу она получила после участия в картине «Гардемарины, вперед!». В этом фильме Ольга Машная предстала перед зрителями в образе романтичной Софьи. В 1992 году у актрисы родился сын. С этого момента ее внешность сильно изменилась, поэтому играть юных и хрупких девушек ей больше не предлагали. В новом амплуа зрители увидели артистку в сериалах «Дневник доктора Зайцевой», «Чао, Федерико!» и «Склифосовский».