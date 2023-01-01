Пацаны (фильм, 1983) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Фильм о нелегкой судьбе проблемных детей. Звезда «Золотого теленка» Зиновий Гердт в социальной драме Динары Асановой.
Мальчик Вова Киреев осужден на два года колонии за многочисленные кражи. Однако Вове дают год отсрочки благодаря вмешательству Павла Антонова, руководителя спортивно-трудового лагеря, куда парень и отправляется вместе с воспитателем. В лагере живут сложные и мало кому нужные подростки, которые днем занимаются общественно-полезным трудом, а по вечерам устраивают танцы. Павел становится для трудных подростков тем самым взрослым, который всегда придет на помощь и поможет в сложной ситуации. Однажды он решает организовать запуск ракеты в качестве развлечения, но внезапно обнаруживается, что ракетница исчезла. Сможет ли педагог перевоспитать сложных подростков?
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Информация
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Динара
Асанова
- ВПАктёр
Валерий
Приёмыхов
- Актриса
Ольга
Машная
- АЗАктёр
Андрей
Зыков
- Актриса
Екатерина
Васильева
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актриса
Марина
Левтова
- СНАктёр
Сергей
Наумов
- ЕНАктёр
Евгений
Никитин
- АХАктёр
Александр
Харашкевич
- АПАктёр
Алексей
Полуян
- ЮКСценарист
Юрий
Клепиков
- ИКПродюсер
Игорь
Каракоз
- ТЛМонтажёр
Тамара
Липартия
- ЮВОператор
Юрий
Векслер