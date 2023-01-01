Биография

Зиновий Гердт – неповторимый советский актер – родился в 1916 году в небольшом городке Себеж, входящем в то время в состав Витебской губернии. Народный артист СССР, лауреат премии сочинского кинофестиваля «Кинотавр», награжден несколькими орденами. Настоящее имя – Залман Храпинович. Родился в многодетной еврейской семье. С детства писал стихи. В 16 лет уехал в Москву к брату, чтобы освоить рабочую профессию в ФЗУ. Совмещал учебу, а потом и работу на заводе с игрой на сцене театра рабочей молодежи. Позднее играл в театре кукол и студии А. Арбузова. В 1941 году ушел добровольцем на фронт, командовал саперной ротой, получил тяжелейшее ранение. Чудом избежал ампутации ноги, но на всю жизнь остался хромым. После войны устроился на работу в кукольный театр С. Образцова. Затем служил в труппах «Современника» и Театра Ермоловой. Зиновий Гердт был женат официально 3 раза. Единственный сын Всеволод родился в первой семье. В театре кукол актер прослужил без малого 40 лет. Объездил с гастролями весь Советский Союз и несколько десятков стран. Причем роль конферансье Гердт играл на разных языках. В кино долгое время оставался за кадром, занимался озвучкой. Несколько лет был ведущим популярной телевизионной передачи «Кинопанорама». Известные фильмы с участием Гердта – «Фокусник» и «Золотой теленок». После их выхода на экраны актер стал получать многочисленные предложения режиссеров. Гердт – непревзойденный актер комедийных эпизодов. Он никогда не придерживался сценария, импровизируя по ходу съемок. Его своеобразная внешность и уникальный тембр навсегда запоминались зрителям.