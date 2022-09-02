Соловей
Соловей (фильм, 1979) смотреть онлайн бесплатно

8.31979, Соловей
Семейный, Мюзикл80 мин18+

О фильме

Неожиданная встреча бедного подмастерья с волшебником круто меняет судьбу молодого человека - вдруг его назначают наследником престола вместо умершего монарха… И он попадает в мир лжи и лицемерия, льстецов и подхалимов.

Страна
СССР
Жанр
Семейный, Мюзикл
Время
80 мин / 01:20

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Соловей»