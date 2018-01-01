WinkЭдуард Розовский
Эдуард Розовский
- Карьера
- Продюсер, Оператор
- Дата рождения
- 14 декабря 1926 г. (84 года)
- Дата смерти
- 26 июля 2011 г.
Фильмография
- 8.7
Звездочка моя ненаглядная2000, 89 минБесплатно
- 7.1
Плачу вперед!1999, 98 минБесплатно
- 7.9
Разборчивый жених1992, 96 минБесплатно
- 6.3
Женитьба Бальзаминова1989, 63 минБесплатно
- 9.4
Дон Сезар де Базан1989
- 8.8
Марица1985, 64 минБесплатно
- 8.3
И вот пришел Бумбо...1984, 73 минБесплатно
- 8.9
Без семьи1984
- 9.2
Ослиная шкура1982, 79 минБесплатно
- 9.5
Сильва1981, 139 минБесплатно
- 9.2
Благочестивая Марта1980
- 8.3
Соловей1979, 80 минБесплатно
- 9.2
Как Иванушка-дурачок за чудом ходил1977, 85 минБесплатно
- 8.7
Обратная связь1977, 87 минБесплатно
- 9.1
Строговы1975
- 8.7
Царевич Проша1974, 84 минБесплатно
- 8.0
Барышня и хулиган1970, 60 минБесплатно
- 9.7
Белое солнце пустыни1969, 80 мин
- 8.7
Седьмой спутник1967, 84 минБесплатно
- 9.4
Начальник Чукотки1966, 86 минБесплатно