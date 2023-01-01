Царевич Проша (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

В неком царстве - государстве жил - поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем - царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь...



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