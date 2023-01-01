Царевич Проша (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно
8.81974, Царевич Проша
Фэнтези, Семейные84 мин12+
О фильме
В неком царстве - государстве жил - поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем - царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь...
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Рейтинг
7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb
- НКРежиссёр
Надежда
Кошеверова
- Актёр
Сергей
Мартынов
- Актёр
Валерий
Золотухин
- ТШАктриса
Татьяна
Шестакова
- ЕТАктёр
Евгений
Тиличеев
- ВНАктёр
Валерий
Носик
- АБАктё�р
Александр
Бениаминов
- Актриса
Татьяна
Пельтцер
- СФАктёр
Сергей
Филиппов
- Актёр
Георгий
Вицин
- АААктёр
Анатолий
Абрамов
- МВСценарист
Михаил
Вольпин
- ТСПродюсер
Тамара
Самознаева
- ВММонтажёр
Валентина
Миронова
- ЭРОператор
Эдуард
Розовский
- ВВОператор
Владимир
Васильев
- МВКомпозитор
Моисей
Вайнберг