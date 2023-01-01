Царевич Проша
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Царевич Проша

Царевич Проша (фильм, 1974) смотреть онлайн бесплатно

8.81974, Царевич Проша
Фэнтези, Семейные84 мин12+

О фильме

В неком царстве - государстве жил - поживал царь Ермолай, который души не чаял в сыне своем - царевиче Проше. Но случилось так, что приснился однажды царевичу удивительный сон и никак не хотел он тот сон отцу пересказать. Разгневался царь и прогнал любимого сына навеки прочь...

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Страна
СССР
Жанр
Семейные, Фэнтези
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Царевич Проша»