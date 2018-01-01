Биография

Анатолий Абрамов — советский актер. Удостоен почетных орденов и медали за участие в Великой Отечественной войне. Заслуженный артист РСФСР. Родился в Низевом 4 декабря 1915 года. Получил специальность кузнеца, но благодаря успешному выступлению в самодеятельности отправился на учебу в театральный институт Ленинграда. После его окончания начал играть в Новом театре. Это не длилось долго: актера призвали на службу, и он попал на войну с Финляндией. После нее Анатолий служил в Выборгском русском театре. Когда началась Великая Отечественная война, актер поступил в Белорецкий театр. В 1942 году он ушел воевать и вернулся на сцену Нового театра, который вскоре стал Театром имени Ленсовета, только после Победы. Актер также играл в театре имени Ленинского комсомола и в БДТ. В театре известны его работы в спектаклях «Тени», «Доходное место», «По собственному желанию», «Охотник», «Варвары», «Энергичные люди». Кроме того, занимался общественной деятельностью в районном комитете Ленинграда. В фильмографии Анатолия Абрамова 41 картина. Среди них можно выделить фильмы «Медовый месяц», «Шофер поневоле», «Улица полна неожиданностей», «Самые первые», «Поезд милосердия», «12 стульев», «Начальник Чукотки», «Зеленая карета», «Старая, старая сказка», «Тим Талер, или Проданный смех», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Тень», «Совсем пропащий», «Соль земли».