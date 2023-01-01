Шельменко-денщик
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Шельменко-денщик

Шельменко-денщик (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

8.51971, Шельменко-денщик
Мюзикл, Комедии88 мин12+

Сюжет

Музыкальная комедия, снятая по старинному русскому водевилю. В деревню к помещику Шпаку прибыл на постой военный отряд, и молодой офицер влюбился в очаровательную дочь хозяина. Девушка отвечает ему взаимностью, но у помещика уже приготовлен жених для дочери, и он готов пресечь все отношения влюбленных.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Комедии, Мюзикл

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Шельменко-денщик»