Шельменко-денщик (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Музыкальная комедия, снятая по старинному русскому водевилю. В деревню к помещику Шпаку прибыл на постой военный отряд, и молодой офицер влюбился в очаровательную дочь хозяина. Девушка отвечает ему взаимностью, но у помещика уже приготовлен жених для дочери, и он готов пресечь все отношения в�любленных.



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