Шельменко-денщик (фильм, 1971) смотреть онлайн бесплатно
8.51971, Шельменко-денщик
Мюзикл, Комедии88 мин12+
Сюжет
Музыкальная комедия, снятая по старинному русскому водевилю. В деревню к помещику Шпаку прибыл на постой военный отряд, и молодой офицер влюбился в очаровательную дочь хозяина. Девушка отвечает ему взаимностью, но у помещика уже приготовлен жених для дочери, и он готов пресечь все отношения в�любленных.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.6 IMDb
- АТРежиссёр
Андрей
Тутышкин
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- ВДАктёр
Владимир
Дальский
- ЗФАктриса
Зоя
Фёдорова
- Актриса
Людмила
Сенчина
- ЮМАктёр
Юрий
Медведев
- АПАктёр
Алексей
Полевой
- Актриса
Ольга
Аросева
- АААктёр
Анатолий
Абрамов
- ВБАктёр
В.
Белов
- ЕБАктриса
Е.
Боровская
- АТСценарист
Андрей
Тутышкин
- ГКСценарист
Григорий
Квитка-Основьяненко
- НВХудожница
Наталья
Васильева
- МПМонтажёр
Мария
Пен
- РДОператор
Ростислав
Давыдов
- ВСКомпозитор
Василий
Соловьев-Седой