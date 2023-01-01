Биография

Людмила Сенчина — российская артистка. Родилась в Украине 13 декабря 1950 года. Еще в школе девушка занималась художественной самодеятельностью, участвуя в постановках. Получив среднее образование, уехала в Ленинград, где поступила в Музучилище имени Римского-Корсакова на отделение музкомедии. Занималась с педагогом Р. Зарецкой. Окончив училище, вошла в состав труппы Ленинградского театра музкомедии, где участвовала в опереттах. Популярность артистка получила на эстраде, а песня «Золушка» в ее исполнении стала всесоюзным хитом. Затем она пела такие композиции, как «Белой акации гроздья душистые», «Полевые цветы», «Черемуха», «Колыбельная», «Лесной олень». Людмила Сенчина участвовала в муз. постановке «Дитя мира» с американским исполнителем Джоном Денвером, исполнив песню «Битлз», а также спела дуэтом с Мишелем Леграном. В 70-х Сенчина вела на ЦТ передачу «Артлото». Участвовала в фестивалях «Песня года», «Зори Кисловодска», «Славянский базар», «Ялта-Москва-транзит». Была гостьей передач «Женские истории», «Угадай мелодию», «В наше время», «Наедине со всеми», «Мой герой».