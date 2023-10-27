После ярмарки
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После ярмарки

После ярмарки (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно

8.51972, После ярмарки
Комедия63 мин12+

О фильме

Крестьянская дочь Павлинка любит сельского учителя Якима. Но ее отец, мечтая породниться с дворянским родом, хочет выдать дочь за глупого шляхтича Быковского. После застолья, устроенного родителями Павлинки в честь приезда Быковского, гостя в темноте принимают за вора и заключают под арест. Воспользовавшись этим недоразумением, Яким похищает свою любимую.

Страна
СССР
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
63 мин / 01:03

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb