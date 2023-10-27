После ярмарки (фильм, 1972) смотреть онлайн бесплатно
8.51972, После ярмарки
Комедия63 мин12+
О фильме
Крестьянская дочь Павлинка любит сельского учителя Якима. Но ее отец, мечтая породниться с дворянским родом, хочет выдать дочь за глупого шляхтича Быковского. После застолья, устроенного родителями Павлинки в честь приезда Быковского, гостя в темноте принимают за вора и заключают под арест. Воспользовавшись этим недоразумением, Яким похищает свою любимую.
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.4 IMDb
- ЮЦРежиссёр
Юрий
Цветков
- ИГАктёр
Иван
Гаврилюк
- Актриса
Людмила
Сенчина
- ГМАктриса
Галина
Макарова
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- БНАктёр
Борис
Новиков
- МПАктёр
Михаил
Пуговкин
- АКАктёр
Александр
Кашперов
- Актёр
Станислав
Чекан
- АМАктёр
Августин
Милованов
- РШАктёр
Ростислав
Шмырев
- АМСценарист
Андрей
Макаёнок
- ИАПродюсер
Илья
Анохин
- МБОператор
Марк
Брауде
- ЕГКомпозитор
Евгений
Глебов