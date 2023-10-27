Крестьянская дочь Павлинка любит сельского учителя Якима. Но ее отец, мечтая породниться с дворянским родом, хочет выдать дочь за глупого шляхтича Быковского. После застолья, устроенного родителями Павлинки в честь приезда Быковского, гостя в темноте принимают за вора и заключают под арест. Воспользовавшись этим недоразумением, Яким похищает свою любимую.

