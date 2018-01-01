Wink
После ярмарки
Актёры и съёмочная группа фильма «После ярмарки»

Режиссёры

Юрий Цветков

Режиссёр

Актёры

Иван Гаврилюк

Актёр
Людмила Сенчина

АктрисаПавлинка
Галина Макарова

АктрисаЭльжбета
Любовь Малиновская

АктрисаАгата
Борис Новиков

Актёр
Михаил Пуговкин

Актёр
Александр Кашперов

Актёрстудент
Станислав Чекан

АктёрМихайло Гаврилович
Августин Милованов

Актёр
Ростислав Шмырев

Актёр

Сценаристы

Андрей Макаёнок

Сценарист

Продюсеры

Илья Анохин

Продюсер

Операторы

Марк Брауде

Оператор

Композиторы

Евгений Глебов

Композитор