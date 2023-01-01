Любовь Малиновская
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 31 июля 1921 г. (87 лет)
- Дата смерти
- 16 мая 2009 г.
Биография
Любовь Малиновская – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 31 июля 1921 года. Удостоена звания Народной артистки. Фильмография насчитывает более сотни полнометражных кинокартин и сериалов, а также около 20 ролей закадрового дубляжа. В 1947 году стала выпускницей ВГИКа (мастерская Б. Бибикова). Участвовала в постановках театра киноактера. Сниматься в кино начала в 1955 году. Дебютным фильмом Любови Малиновской стала мелодрама «Чужая родня». Затем актриса снялась в комедийной мелодраме «Медовый месяц». В 1958 году участвовала в съемках «Город зажигает огни». В 1958 году на экраны вышел военный фильм «Дорогой мой человек» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали Алексей Баталов, Инна Макарова, Петр Константинов, Леонид Быков и др. В 1959 году актриса была задействована в киноленте «Ссора в Лукашах». В 1967 году одну из ролей Любовь Малиновская исполнила в военной драме «В огне брода нет». В том же году на экраны вышла комедийная мелодрама с участием актрисы «Женя, Женечка и «Катюша». Главные роли в киноленте исполнили Олег Даль, Галина Фигловская, Михаил Кокшенов и др. В 1973 году актриса снялась в драме «Плохой хороший человек». Одну из ролей сыграла в фильме «Бронзовая птица».
Фильмография
Актриса
- 7.9
Цветы календулы1998, 119 минБесплатно
- 8.0
Презумпция невиновности1988, 82 минБесплатно
- 8.3
Белое проклятье1987, 77 минБесплатно
- 8.8
Джек Восьмеркин — «американец»1986
- 8.9
Магия черная и белая1983, 71 минБесплатно
- 7.7
Семейные обстоятельства1977, 81 минБесплатно
- 9.0
Ключ без права передачи1976, 93 минБесплатно
- 8.8
Плохой хороший человек1973, 94 минБесплатно
- 8.6
После ярмарки1972, 63 минБесплатно
- 9.5
Даурия1971
- 9.2
Снегурочка1968, 87 минБесплатно
- 8.3
Мальчик и девочка1968, 69 минБесплатно
- 9.5
Женя, Женечка и «Катюша»1967, 80 минБесплатно
- 8.6
Война под крышами1967, 92 минБесплатно
- 8.6
Катерина Измайлова1966, 112 минБесплатно
- 8.9
Мальчик с коньками1962, 32 минБесплатно
- 8.8
Анафема1961, 44 минБесплатно
- 9.6
Чужая родня1955, 93 минБесплатно