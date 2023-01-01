Биография

Любовь Малиновская – актриса театра, кино и дубляжа, родилась 31 июля 1921 года. Удостоена звания Народной артистки. Фильмография насчитывает более сотни полнометражных кинокартин и сериалов, а также около 20 ролей закадрового дубляжа. В 1947 году стала выпускницей ВГИКа (мастерская Б. Бибикова). Участвовала в постановках театра киноактера. Сниматься в кино начала в 1955 году. Дебютным фильмом Любови Малиновской стала мелодрама «Чужая родня». Затем актриса снялась в комедийной мелодраме «Медовый месяц». В 1958 году участвовала в съемках «Город зажигает огни». В 1958 году на экраны вышел военный фильм «Дорогой мой человек» с участием актрисы. Партнерами по съемочной площадке стали Алексей Баталов, Инна Макарова, Петр Константинов, Леонид Быков и др. В 1959 году актриса была задействована в киноленте «Ссора в Лукашах». В 1967 году одну из ролей Любовь Малиновская исполнила в военной драме «В огне брода нет». В том же году на экраны вышла комедийная мелодрама с участием актрисы «Женя, Женечка и «Катюша». Главные роли в киноленте исполнили Олег Даль, Галина Фигловская, Михаил Кокшенов и др. В 1973 году актриса снялась в драме «Плохой хороший человек». Одну из ролей сыграла в фильме «Бронзовая птица».