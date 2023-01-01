Цветы календулы (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Желая купить себе дачу, «новые русские» попадают в дом известного в прошлом писателя, ныне покойного. Члены семьи, обуреваемые многочисленными конфликтами и проблемами, по-разному встречают «покупателей».



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