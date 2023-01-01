Цветы календулы (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно
7.91998, Цветы календулы
Драмы119 мин12+
Сюжет
Желая купить себе дачу, «новые русские» попадают в дом известного в прошлом писателя, ныне покойного. Члены семьи, обуреваемые многочисленными конфликтами и проблемами, по-разному встречают «покупателей».
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ССРежиссёр
Сергей
Снежкин
- Актриса
Эра
Зиганшина
- МСАктриса
Марина
Солопченко
- ЮВАктриса
Юлия
Вознесенская
- ЛМАктриса
Любовь
Малиновская
- СДАктёр
Сергей
Дрейден
- НЛАктёр
Николай
Лавров
- Актёр
Александр
Тютрюмов
- ИКАктёр
Иван
Краско
- МААктёр
Мустафа
Абдинов
- Актёр
Александр
Голутва
- МКСценарист
Михаил
Коновальчук
- СССценарист
Сергей
Снежкин
- Продюсер
Александр
Голутва
- ВСПродюсер
Виктор
Сергеев
- ЛКХудожница
Лариса
Конникова
- АМОператор
Артем
Мелкумян
- АУОператор
Александр
Устинов
- АККомпозитор
Александр
Кнайфель