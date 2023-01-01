Цветы календулы
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Цветы календулы

Цветы календулы (фильм, 1998) смотреть онлайн бесплатно

7.91998, Цветы календулы
Драмы119 мин12+

Сюжет

Желая купить себе дачу, «новые русские» попадают в дом известного в прошлом писателя, ныне покойного. Члены семьи, обуреваемые многочисленными конфликтами и проблемами, по-разному встречают «покупателей».

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Цветы календулы»