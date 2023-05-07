Биография

Александр Тютрюмов – российский актер, продюсер и бизнесмен. Родился в городе Подпорожье в Ленинградской области 22 апреля 1959 года. Имеет почетное звание заслуженного артиста РФ. С детских лет Тютрюмов мечтал стать артистом, в старших классах стал выходить на сцену Подпорожского народного театра. Первой ролью Александра Тютрюмова стала роль Яшки в известной постановке «Свадьба в Малиновке». Также увлекался музыкой, овладел несколькими музыкальными инструментами. После окончания школы перебрался в Ленинград, где получил высшее экономическое образование. Стал успешным предпринимателем и долгое время строил карьеру именно в этом направлении. Тютрюмов женат, у него и супруги Людмилы двое взрослых детей. Дебют Тютрюмова в кино произошел, когда ему было уже за 30, в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей». Несмотря на то, что первая роль была эпизодической, быстро начал набирать популярность и принял участие еще в массе фильмов и сериалов. За дебютом последовали роли в таких заметных проектах, как «Агент национальной безопасности», «Цветы календулы», «Бандитский Петербург». Настоящую известность принес Александру Тютрюмову сериал «Убойная сила», где он исполнил роль недобросовестного, но харизматичного работника милиции. Также успешно пробовал себя в качестве продюсера документальных фильмов.