Весури (фильм, 2019) смотреть онлайн

История карельских детей, попавших в лагерь переселенцев во время оккупации территории финнами в ходе Великой Отечественной войны. Петька, Серега и Женька расстаются с детством и понимают, что им придется противостоять руководству лагеря и тем, кто примкнул к врагу ради собственной выгоды.

