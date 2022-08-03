Весури (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
История карельских детей, попавших в лагерь переселенцев во время оккупации территории финнами в ходе Великой Отечественной войны. Петька, Серега и Женька расстаются с детством и понимают, что им придется противостоять руководству лагеря и тем, кто примкнул к врагу ради собственной выгоды.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма
КачествоFull HD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- АЯРежиссёр
Александр
Якимчук
- ВЛРежиссёр
Вячеслав
Лагунов
- АСАктриса
Антонина
Степакова
- ИБАктёр
Иван
Балдычев
- ССАктёр
Степан
Степаков
- ЕПАктёр
Егор
Петров
- ДМАктёр
Дмитрий
Мурашев
- ЛЛАктёр
Лассе
Линдберг
- ВЯАктёр
Владимир
Ямненко
- СЕАктёр
Сергей
Евсеев
- Актёр
Александр
Тютрюмов
- ИБАктёр
Иван
Батарев
- ВЛСценарист
Вячеслав
Лагунов
- Продюсер
Александр
Тютрюмов
- АТПродюсер
Анна
Тютрюмова
- ГЕОператор
Георгий
Егоров
- КЧКомпозитор
Константин
Чистяков