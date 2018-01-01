Биография

Владимир Ямненко – украинский актер, кинорежиссер и сценарист, родился в декабре 1959 года. Принимает активное участие в популярнейшем юмористическом телешоу «Золотой гусь». Владимир учился в обычной средней школе, по окончании которой служил в военно-воздушных силах. Закончив срочную службу, подал документы в Киевский институт театрального искусства. Получил диплом в 1984 году и устроился на службу в театр эстрады Малахова. Позднее перешел в театральную труппу «Гротеска». Актер состоит в законном браке. У него есть единственный сын. Дебютную роль Ямненко сыграл в картине «За ночью день идет» сразу же после окончания вуза. В 90-е актер сыграл несколько малозаметных ролей в картинах «Красное вино победы», «Кислородный голод», «Игра всерьез». В 2000-х на экраны вышли фильмы Ямненко «Путеводитель», «Моя мама Снегурочка», «Дикое поле» и «Сувенир из Одессы». На счету актера – персонажи в популярных телесериалах «След оборотня», «Демоны», «Синдром дракона», «Село на миллион», «По разным берегам». В режиссерской копилке Ямненко – пока две работы: «Сказки для взрослых дальтоников» и «Катарсис». К последней киноленте Владимир еще и написал собственный сценарий.