Здравствуй, Дедушка Мороз! (фильм, 2021) смотреть онлайн

Семейная комедия с Виктором Логиновым о притворяющемся Дедом Морозом журналисте, который ищет пропавшего отца маленького мальчика. Дима Колесников — на удивление исполнительный и ответственный Дед Мороз из детского театра небольшого городка Верхне-Рубанска. Все дело в том, что он — московский журналист, устроившийся туда по редакционному заданию. Работа кажется на редкость скучной и изматывающей, пока на очередном празднике Дима не встречает мальчика Сашу, который загадывает, чтобы его папа вернулся из экспедиции. Позже оказывается, что отец Саши был полицейским, которого посадили за то, что он пытался разоблачить погрязшего в коррупции мэра. Колесников берется исполнить желание мальчика, применив все свои профессиональные умения.

