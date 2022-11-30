Здравствуй, Дедушка Мороз!
Wink
Детям
Здравствуй, Дедушка Мороз!
8.52021, Здравствуй, Дедушка Мороз!
Семейный, Комедия79 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Здравствуй, Дедушка Мороз! (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Семейная комедия с Виктором Логиновым о притворяющемся Дедом Морозом журналисте, который ищет пропавшего отца маленького мальчика. Дима Колесников — на удивление исполнительный и ответственный Дед Мороз из детского театра небольшого городка Верхне-Рубанска. Все дело в том, что он — московский журналист, устроившийся туда по редакционному заданию. Работа кажется на редкость скучной и изматывающей, пока на очередном празднике Дима не встречает мальчика Сашу, который загадывает, чтобы его папа вернулся из экспедиции. Позже оказывается, что отец Саши был полицейским, которого посадили за то, что он пытался разоблачить погрязшего в коррупции мэра. Колесников берется исполнить желание мальчика, применив все свои профессиональные умения.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD
Время
79 мин / 01:19

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Здравствуй, Дедушка Мороз!»