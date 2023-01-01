Биография

Юрий Гальцев – российский актер, телеведущий, комик, артист пародийного жанра, музыкант. Носит звание заслуженного артиста РФ (с 2003 года). Обладатель звания «Лучший актер года» 2001-2002 (в С.-Петербурге). Обладатель кубка А. Райкина. В 1988 году будущий актер Юрий Гальцев завершил обучение в ЛГИТМиК им. Черкасова. Получив диплом, стал частью труппы театра «Буфф», затем – других ленинградских театров: «На Литейном», «Лицедеи». В конце 1990-х создал авторский театральный проект «УТЮГ». С 2008 года – худрук театра эстрады им. Райкина в северной столице. Также занимался преподавательской работой в академии театрального искусства. Актер женат. В первом браке состоял в 1980-х годах, в 1986 году женился во второй раз на актрисе Ирине Ракшиной. Имеет троих детей. Первые роли Юрия Гальцева в кинематографе – эпизодические, он дебютировал в вышедшей на экране в 1986 году киноленте «Джек Восьмеркин – американец». Далее последовали сериалы Юрия Гальцева «Агент национальной безопасности», «Убойная сила» и других, эпизодические и крупные роли в фильмах (преимущественно, комедийных), в киномюзиклах. В 2000-х годах актер снимался и в юмористическом киножурнале «Ералаш». Полюбились зрителю фильмы Юрия Гальцева «Двенадцать месяцев», «Новые приключения Аладдина» и другие. Недавняя роль актера – в ленте «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» (2019). В общей сложности, Ю. Гальцев задействован более чем в 90 проектах.