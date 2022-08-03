Фильм Жмурки (2005)
О фильме
Малиновые пиджаки, бандитский бизнес и новые русские: ироничный фильм Алексея Балабанова о жизни в девяностые.
Михалыч — новгородский воротила, задумавший захватить весь городской наркобизнес. Правда, его банда подкачала: братков-неудачников Серегу и Саймона опасно отправлять даже на самое простое дело. В этот раз им поручают всего лишь съездить поменять один чемоданчик на другой. Увы, бандиты не справляются с задачей: завязывается потасовка, и вместо того, чтобы сделать все по-тихому, Саймон и Серега оставляют за собой кровавый след. Однако им самим повезло — у напарников остались и товар, и деньги. Вчерашние шестерки решают не тратить время зря, а отправиться попытать счастья в столице, где играют по-крупному... Повезет ли бывшим бандитам в Москве или удача их оставит?
Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий и Никита Михалков в до удивления реалистичной картине «Жмурки». Фильм 2005 года смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Балабанов
- Актёр
Дмитрий
Дюжев
- Актёр
Никита
Михалков
- Актёр
Сергей
Маковецкий
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Григорий
Сиятвинда
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- Актёр
Гарик
Сукачев
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Андрей
Панин
- Сценарист
Алексей
Балабанов
- СМСценарист
Стас
Мохначев
- СДПродюсер
Сергей
Долгошеин
- Продюсер
Сергей
Сельянов
- ЮГАктёр дубляжа
Юрий
Гальцев
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- КПХудожник
Константин
Пахотин
- ТКМонтажёр
Татьяна
Кузьмичева
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- ВБКомпозитор
Вячеслав
Бутусов