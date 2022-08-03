Фильм Жмурки (2005)

Малиновые пиджаки, бандитский бизнес и новые русские: ироничный фильм Алексея Балабанова о жизни в девяностые.



Михалыч — новгородский воротила, задумавший захватить весь городской наркобизнес. Правда, его банда подкачала: братков-неудачников Серегу и Саймона опасно отправлять даже на самое простое дело. В этот раз им поручают всего лишь съездить поменять один чемоданчик на другой. Увы, бандиты не справляются с задачей: завязывается потасовка, и вместо того, чтобы сделать все по-тихому, Саймон и Серега оставляют за собой кровавый след. Однако им самим повезло — у напарников остались и товар, и деньги. Вчерашние шестерки решают не тратить время зря, а отправиться попытать счастья в столице, где играют по-крупному... Повезет ли бывшим бандитам в Москве или удача их оставит?



Дмитрий Дюжев, Сергей Маковецкий и Никита Михалков в до удивления реалистичной картине «Жмурки». Фильм 2005 года смотреть онлайн можно на видеопортале Wink.

