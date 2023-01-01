Анатолий Журавлёв

Биография

Анатолий Журавлев – популярный актер театра и кино – родился в 1964 году в Свердловской области. Семейные неурядицы и трудное детство закалили характер актера. Анатолий всегда увлекался спортом и даже стал единственным чемпионом СССР по тхэквондо в 1991 году. Анатолий увлекся сценой в старших классах. Юноша отлично декламировал стихи и выступал в составе агитбригады. После окончания школы он отправился в Москву, но ни в один из театральных вузов ему поступить так и не удалось. Анатолий вернулся на родину, учился в педагогическом институте, по окончании которого отслужил в рядах Советской армии и проработал один год школьным учителем. Но желание стать артистом перебороло, и Журавлев отправился в северную столицу, где поступил в Ленинградский ГИТМиК, который успешно окончил в 1992 году. Журавлев был женат дважды. С первой женой он прожил 20 лет. Второй избранницей стала актриса Полина Приходько. Разница в возрасте между супругами – 25 лет. Карьерой в театре Журавлев похвастаться не может. Он сменил несколько мест работы: служил в Петербургском театре комедии, в знаменитой «Табакерке», в театре киноактера. Но серьезных запоминающихся ролей у него не было. Первую эпизодическую роль Анатолий Журавлев сыграл в фильме «Скорый поезд», вышедшем на экраны в 1988 году. Активно он начал сниматься в 90-х годах. Брутальному актеру одинаково хорошо удавались роли положительных героев и бандитов. Известность ему принес телесериал «День рождения Буржуя». Затем последовали «Марш Турецкого» и «Сармат». В 2005 году на экранах появился криминальный фильм «Жмурки» Алексея Балабанова. Журавлев продолжает сниматься и сегодня. Одна из его последних ролей – железнодорожник Олег в картине «Беглые родственники».