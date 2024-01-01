Елки 11
Wink
Фильмы
Елки 11
9.22024, Елки 11
Комедии92 мин6+
Новая часть легендарной новогодней франшизы с участием Рузиля Минекаева и Бурака Озчивита
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Ёлки 11 (2024) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм «Елки 11» — продолжение всеми любимой новогодней франшизы. В фильме вас ждет пять новелл-историй и удивительный восточный сюрприз: в кадре появится сам Бурак Озчивит!

Дядя Юра работает охранником элитного поселка, «воспитывает» декоративного поросенка и не любит Новый год. Перед праздником его пути пересекаются с незнакомкой, которая, словно Золушка, мечтает встретить своего принца — актера из любимых турецких сериалов. Ей поможет добрый парень Дамир, которого сыграет Рузиль Минекаев, а помешать попытается злая мачеха (Кристина Бабушкина) — все, как в самой настоящей сказке. Получится ли у Золушки исполнить свою мечту?

Какие еще приключения ждут героев под этот волшебный Новый год? Приглашаем вас смотреть «Елки 11», фильм 2024 года, в онлайн-кинотеатре Wink!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

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Актёры и съёмочная группа фильма «Елки 11»

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