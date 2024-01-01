Ёлки 11 (2024) смотреть онлайн
Сюжет
Фильм «Елки 11» — продолжение всеми любимой новогодней франшизы. В фильме вас ждет пять новелл-историй и удивительный восточный сюрприз: в кадре появится сам Бурак Озчивит!
Дядя Юра работает охранником элитно�го поселка, «воспитывает» декоративного поросенка и не любит Новый год. Перед праздником его пути пересекаются с незнакомкой, которая, словно Золушка, мечтает встретить своего принца — актера из любимых турецких сериалов. Ей поможет добрый парень Дамир, которого сыграет Рузиль Минекаев, а помешать попытается злая мачеха (Кристина Бабушкина) — все, как в самой настоящей сказке. Получится ли у Золушки исполнить свою мечту?
Какие еще приключения ждут героев под этот волшебный Новый год? Приглашаем вас смотреть «Елки 11», фильм 2024 года, в онлайн-кинотеатре Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- Режиссёр
Александр
Котт
- СТРежиссёр
Сергей
Трофимов
- ЕЧРежиссёр
Егор
Чичканов
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актёр
Бурак
Озчивит
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актёр
Антон
Васильев
- Актриса
Ирина
Пегова
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актёр
Андрей
Рожков
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Михаил
Трухин
- Актриса
Надежда
Маркина
- Актёр
Александр
Михайлов
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ТКАктриса
Таисья
Калинина
- Актёр
Анатолий
Журавлёв
- АДАктриса
Алена
Долголенко
- Актёр
Дмитрий
Колчин
- Актриса
Алиса
Клагиш
- МТАктёр
Максим
Толкачев
- НРАктёр
Никита
Родионов
- ПВСценарист
Пётр
Внуков
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- ТАПродюсер
Тимур
Асадов
- МЗПродюсер
Мария
Затуловская
- ГСПродюсер
Галина
Стрижевская
- ПВПродюсер
Пётр
Внуков
- АБХудожник
Андрей
Белан
- ДФХудожница
Дарья
Фомина
- ДПХудожница
Дарья
Паламарчук
- ДТХудожница
Дарья
Терехова
- МЛМонтажёр
Мария
Лихачева
- СТОператор
Сергей
Трофимов
- ПДОператор
Петр
Духовской
- Оператор
Валерий
Махмудов
- ДМОператор
Дуглас
Мачабели