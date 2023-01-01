Биография

Кристина Бабушкина – актриса из России. Родилась она в 1978 году в Иркутске, и росла будущая «звезда» в семье музыкантов. Имеет премию «Дебют», а также получила премию газеты «Московский комсомолец» и специальный приз кинофорума «Вместе». Актриса окончила Школу-студию МХАТ в 2002 году, пройдя обучение по программе курса Олега Табакова. После этого ее приняли на работу в труппу Московского художественного театра им. Чехова. Замуж Бабушкина впервые вышла за Станислава Дужникова, российского актера, и в 2007 году от него родила дочь, которую назвала Устинья. Однако этот брак продлился недолго, и позже она снова вышла замуж – уже за бизнесмена Андрея Гацунаева. Первый фильм Бабушкиной – это сериал «Дальнобойщики», где она снялась в роли Валентины в 18 серии «Форс-Мажор» в 2001 году. Вслед за успехом пошли приглашения в разные фильмы и сериалы, включая «Звезда» и «Здравствуй, столица». У актрисы огромное количество эпизодических ролей, и наиболее примечательной из последних работ является роль Авдотьи Ковалевой, крестьянки в сериале «Кровавая барыня», который вышел в 2017 году. Среди полюбившихся зрителям можно также выделить роль Бабушкиной в фильме «О чем говорят мужчины» 2018 года, где актриса сыграла секретаршу Люду.