Мой папа — вождь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

Семейная комедия с Дмитрием Нагиевым о капитане корабля, который, пропав на много лет, возвращается в родной город с повадками вождя аборигенов. 10 лет назад Владимир Петров отправился в дальнее плаванье, оставив на берегу беременную жену Зину. В море он пропал, и его долгое время считали погибшим. Зина выходит замуж за мэра города и успевает наладить жизнь себе и сыну, но тут Петрова обнаруживают на африканском острове, где он стал вождем местного племени. Бывшего капитана, почти ничего не помнящего о своей прошлой жизни, привозят домой. Тут он снова видит бывшую жену и знакомится с сыном, который никогда не видел своего отца.



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