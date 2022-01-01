Мой папа — вождь
Wink
Детям
Мой папа — вождь
8.42022, Мой папа — вождь
Семейный, Кино для детей89 мин6+
Дмитрий Нагиев в комедии о вернувшемся из Африки моряке, который живет по законам джунглей

Мой папа — вождь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Семейная комедия с Дмитрием Нагиевым о капитане корабля, который, пропав на много лет, возвращается в родной город с повадками вождя аборигенов. 10 лет назад Владимир Петров отправился в дальнее плаванье, оставив на берегу беременную жену Зину. В море он пропал, и его долгое время считали погибшим. Зина выходит замуж за мэра города и успевает наладить жизнь себе и сыну, но тут Петрова обнаруживают на африканском острове, где он стал вождем местного племени. Бывшего капитана, почти ничего не помнящего о своей прошлой жизни, привозят домой. Тут он снова видит бывшую жену и знакомится с сыном, который никогда не видел своего отца.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
3.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой папа — вождь»