8.42022, Мой папа — вождь
Семейный, Кино для детей89 мин6+
Дмитрий Нагиев в комедии о вернувшемся из Африки моряке, который живет по законам джунглей
Мой папа — вождь (фильм, 2022) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Семейная комедия с Дмитрием Нагиевым о капитане корабля, который, пропав на много лет, возвращается в родной город с повадками вождя аборигенов. 10 лет назад Владимир Петров отправился в дальнее плаванье, оставив на берегу беременную жену Зину. В море он пропал, и его долгое время считали погибшим. Зина выходит замуж за мэра города и успевает наладить жизнь себе и сыну, но тут Петрова обнаруживают на африканском острове, где он стал вождем местного племени. Бывшего капитана, почти ничего не помнящего о своей прошлой жизни, привозят домой. Тут он снова видит бывшую жену и знакомится с сыном, который никогда не видел своего отца.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Кино для детей, Приключения
КачествоFull HD
Время89 мин / 01:29
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
3.9 IMDb
- ЕКРежиссёр
Егор
Кончаловский
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- ЕТАктёр
Егор
Тишканин
- ЕСАктёр
Елисей
Степанов
- Актриса
Мария
Миронова
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актриса
Кристина
Бабушкина
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актёр
Евгений
Романцов
- Сценарист
Кирилл
Плетнёв
- Сценарист
Иван
Новиков
- ОАПродюсер
Ольга
Акатьева
- ТТПродюсер
Татьяна
Тренина
- ИЛПродюсер
Иван
Лопатин
- ДДХудожница
Джамиля
Дадаева
- ААОператор
Антон
Антонов
- СЛКомпозитор
Сергей
Луран