Биография

Ольга Хохлова — советская и российская киноактриса. Родилась в Ангарске 25 декабря 1965 года. Об актерской карьере Ольга мечтала с детства, что побудило ее отправиться в Москву в 1983 году. Там она пыталась поступить в несколько творческих вузов, однако не прошла вступительные испытания. Попытки продолжались в течение двух лет, после чего девушка отправилась во Владивосток, где окончила Дальневосточный педагогический институт искусств по направлению актерского искусства. После этого она в течение семи лет участвовала в театральных постановках, а в 1995 году перебралась в Москву. Первую роль в кино Ольга Хохлова получила в 1996 году, сыграв снегурочку в фильме «Новогодняя история». Затем последовала череда эпизодических ролей, которые, однако, запоминались зрителям за счет энергичности актрисы на экране. Одним из знаковых проектов с участием Ольги в начале 2000-х стала детективная картина «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант». Также актриса приняла участие сразу в нескольких рейтинговых телесериалах, включая «Моя прекрасная няня», «Кадетство», «Папины дочки». Среди известных проектов с участием Хохловой — «Серафима прекрасная», «Психологини», «Свадьбы и разводы».