Осколки хрустальной туфельки
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Осколки хрустальной туфельки

Осколки хрустальной туфельки (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

8.42015, Осколки хрустальной туфельки
Мелодрамы92 мин12+

Сюжет

В стареньком пальтишке с картонным чемоданом приезжает фельдшер Юля покорять столицу. Тетя Валя устраивает племянницу сиделкой с проживанием к Алле Николаевне – обеспеченной и капризной старушке, перенесшей инсульт. Проходит немного времени, и Алла Николаевна уже души не чает в своей сиделке, а ее сын Павел почти влюблен в Юлю. Только жена Павла, Лена, не верит в «доброго ангела». И, кажется, она права…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Осколки хрустальной туфельки»

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