Осколки хрустальной туфельки (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

В стареньком пальтишке с картонным чемоданом приезжает фельдшер Юля покорять столицу. Тетя Валя устраивает племянницу сиделкой с проживанием к Алле Николаевне – обеспеченной и капризной старушке, перенесшей инсульт. Проходит немного времени, и Алла Николаевна уже души не чает в своей сиделке, а ее сын Павел почти влюблен в Юлю. Только жена Павла, Лена, не верит в «доброго ангела». И, кажется, она права…



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