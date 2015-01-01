Осколки хрустальной туфельки (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
8.42015, Осколки хрустальной туфельки
Мелодрамы92 мин12+
Сюжет
В стареньком пальтишке с картонным чемоданом приезжает фельдшер Юля покорять столицу. Тетя Валя устраивает племянницу сиделкой с проживанием к Алле Николаевне – обеспеченной и капризной старушке, перенесшей инсульт. Проходит немного времени, и Алла Николаевна уже души не чает в своей сиделке, а ее сын Павел почти влюблен в Юлю. Только жена Павла, Лена, не верит в «доброго ангела». И, кажется, она права…
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5.1 КиноПоиск
- СМРежиссёр
Станислав
Митин
- Актриса
Алина
Ланина
- Актёр
Евгений
Вальц
- Актриса
Анна
Тараторкина
- ЕСАктёр
Евгений
Сахаров
- Актриса
Ольга
Хохлова
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актриса
Виталия
Корниенко
- ПЛАктёр
Павел
Любимцев
- СКАктёр
Станислав
Курач
- МКАктриса
Мария
Кунах
- АГСценарист
Анна
Гусельникова
- А�КПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ИКМонтажёр
Илья
Корнилов
- АГОператор
Александр
Гарибян
- ИДКомпозитор
Илья
Духовный