Биография

Мария Кунах – актриса театра и кино из России. Родилась в 1988 году в городе Ангарске. В детстве проявляла творческий интерес к театру и кино, была активной участницей школьной самодеятельности. После окончания школы решила пойти учиться на театральный факультет Екатеринбургского театрального госинститута. Успешно закончила его в 2009 году и переехала жить в Москву. Какое-то время работала журналистом на канале «Вести», вела прогноз погоды. Также участвовала как модель в российской Неделе моды, снялась во многих рекламных роликах для телевидения. Роли Марии Кунах изначально были лишь небольшие и эпизодические, однако благодаря своему упорству, ее талант смог пробиться на большие экраны, актрисе начали предлагать более серьезные роли во многих сериалах и фильмах. В настоящее время она снялась более чем в пятидесяти различных проектах и останавливаться на достигнутом, похоже, не собирается. Первый сериал с Марией Кунах вышел на экраны еще в 2003 году, это был проект «Москва. Центральный округ». После этого актрису начали приглашать на эпизодические и второстепенные роли в сериалы. Она снялась в сериалах «Кулагин и партнеры», «Детективы», «Понять. Простить», а также в популярном сериале под названием «Универ». В настоящее время снимается в сериалах «Милиционер с Рублевки» и «Потерянные».