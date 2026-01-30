Надя (сериал, 2025) смотреть онлайн
Риелтор Надя разрывается между маленьким сыном и работой. Бывший муж постоянно испытывает ее на прочность: алименты не платит и предлагает снова жить вместе, хотя у самого уже новая семья. Поэтому личную жизнь Надя отодвинула на второй план.
Возвращаясь с вечеринки по случаю дня своего рождения, она застревает в лифте со своим клиентом Митей. Эта, казалось бы, неприятная ситуация становится поворотным моментом в ее жизни: они влюбляются друг в друга, проведя в замкнутом пространстве всего несколько часов. Следующие дни проходят волшебно – свидания, прогулки, планы на будущее… Но внезапно Митя пропадает, а вскоре его обвиняют в убийстве бывшей жены…
- Режиссёр
Екатерина
Двигубская
- КМАктриса
Карина
Мындровская
- ЯИАктёр
Ян
Ильвес
- ВПАктёр
Виталий
Панин
- ДБАктёр
Дмитрий
Беседа
- Актриса
Кристина
Казинская
- МИАктриса
Мария
Ильина
- Актриса
Людмила
Титова
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- МКАктриса
Мария
Кунах
- МБАктёр
Максим
Битюков
- МНАктриса
Мария
Николаева
- РХАктёр
Руслан
Хабиев
- ЕСАктриса
Елена
Старостина
- ОСАктёр
Олег
Сурнов
- СБСценарист
Светлана
Белова
- ЕКПродюсер
Екатерина
Константинова
- АВПродюсер
Александра
Виноградова
- Продюсер
Олег
Кириченко
- МХПродюсер
Марина
Хрипунова
- Продюсер
Ирина
Босова
- АМХудожник
Александр
Михайлов
- РШОператор
Руслан
Шапиро